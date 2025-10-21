Пожар на НПЗ в Венгрии

Дополнено новыми материалами

В ночь на 21 октября в городе Сазхаломбатта произошел масштабный пожар на крупнейшем в Венгрии нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) компании MOL, перерабатывающем преимущественно российскую нефть.

Об этом сообщает агентство AP.

Возгорание на НПЗ произошло на установке перегонки сырой нефти. Причины инцидента сейчас выясняют. По словам очевидцев, пламя и густой дым были заметны за несколько километров.

В компании MOL отметили, что были активированы протоколы чрезвычайных ситуаций, а оценка ущерба продолжается. Также сообщили, что предприятие сосредоточится на обеспечении внутренних поставок топлива и рассматривает использование стратегических резервов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что обсудил ситуацию с руководством MOL и министром внутренних дел.

«Поставки топлива в Венгрии обеспечены», — написал Орбан в социальных сетях, добавив, что обстоятельства пожара расследуются «самым тщательным образом».

Власти страны заверили, что качество воздуха вокруг завода находится под постоянным контролем, и превышение допустимых показателей не зафиксировано.

Заметим, НПЗ в Сазхаломбатте является единственным крупным предприятием такого типа в Венгрии и перерабатывает преимущественно российскую нефть.

К слову, в августе Венгрия несколько раз оказывалась без российской нефти из-за серии ударов по нефтепроводу «Дружба», которые осуществляли украинские Силы беспилотных систем. В конце концов поставки нефти были восстановлены.

Заметим, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто недавно заявил, что страна не будет отказываться от российских энергоносителей, ссылаясь на национальные интересы. Сийярто подчеркнул, что Россия «никогда не подводила» с поставками и Будапешт не примет внешнего давления относительно энергетических решений.