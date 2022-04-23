Пожар под Москвой: над российской "космической столицей" поднялись клубы черного дыма

Пожар под Москвой: над российской "космической столицей" поднялись клубы черного дыма

Местные власти не сообщают, на каком именно объекте промзоны в подмосковном Королеве произошло возгорание.

В пятницу, 22 апреля, в подмосковном городе Королев, который из-за обилия предприятий авиационно-космической отрасли имеет титул российской "космической столицы", произошел большой пожар. Местные власти не сообщают, что именно горело.

Видео с места инцидента публикуют местные Telegram-каналы.

На видеокадрах видно, что пожар охватил некий промышленный объект, над которым поднялись клубы черного дыма.

Местный сайт "В Королеве" со ссылкой на Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения сообщил, что "в промзоне на улице Фрунзе загорелась крыша здания". Здесь якобы проводились ремонтные работы, во время которых возникло возгорание.

В пресс-службе ГУ МЧС России в Московской области российскому изданию MSK1 сообщили, что получили уведомление о пожаре около 15:00. В 17:12 пожар был ликвидирован.

Несмотря на многочисленные видео инцидента и вызванную ими панику местных жителей, власти никак не комментировали ситуацию.

Напомним, в Москве у здания мэрии 20 апреля произошел масштабный пожар. В здании Тверской площади вспыхнул деревянный павильон, где продают сувениры и российские продукты.

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