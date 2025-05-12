Пожар в доме премьера Британии: полиция сообщила, есть ли потерпевшие и кого подозревают

В Лондоне расследуют пожар в доме премьер-министра / © AFP

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В Лондоне расследуют пожар в здании премьер-министра Британии Кира Стармера на севере города.

Об этом пишет The Telegraph.

Во время инцидента была повреждена также дверь премьер министра, дом которого стоит 2 миллиона фунтов

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«Пожарная бригада Лондона прибыла по вызову по адресу Каунтесс-роуд, Тафнелл-парк, где расположен дом Стармера, около 1:30 утра 12 мая. Пожар быстро потушили, в результате чего был поврежден вход в дом, но пострадавших среди людей нет», — говорится в сообщении издания.

В полиции Лондона заявили, что начали расследование по факту пожара и временно огородили его место для следственных действий. Известно, что во время премьерства Кир Стармер сдает свой дом в аренду, а сам живет на Даунинг-стрит, 10, как и его предшественники.

Является ли подозреваемый

В настоящее время командование контртерроризма SO15 столичной полиции расследует причину пожара, но источники сообщили, что на этом этапе это было обычное дело, учитывая высокий статус владельца недвижимости.

Но пока неясно, как начался пожар. Пока полиция подтвердила, что вход в террасированный дом был поврежден.

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«Премьер-министр благодарит аварийно-спасательные службы за их работу. Инцидент расследуется в режиме реального времени, и мы не будем предоставлять дальнейшие комментарии», — заявил спикер Даунинг-стрит.

Напомним, 10 мая премьер-министр Великобритании Кир Стармер находился в Киеве и посетил ресторан крымскотатарской кухни Musafir. Раньше говорилось и о том, какие блюда ели Стармер, Макрон, Туск и Мерц во время визита в Украину.

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