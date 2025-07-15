Пожар в доме престарелых убил 9 человек, десятки пострадали (фото)

Фото места пожара в доме престарелых Gabriel House / © Associated Press

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Масштабный пожар вспыхнул 13 июля в доме престарелых Gabriel House в американском городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс. Погибли девять человек в возрасте с 61 до 86 лет, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения.

Об этом сообщает AP.

Детали пожара в доме престарелых

Во время пожара в Gabriel House жители были заблокированы внутри, некоторые кричали из окон, умоляя о помощи. Среди спасенных — Лоррейн Феррара, которая кричала из окна, пока пожарный не вытащил ее по лестнице.

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«Я действительно думала, что умру. Я висела из окна и кричала: „Помогите!“, а они просто бежали», — поделилась женщина.

Несколько жителей критиковали персонал за отсутствие действий.

«Они не постучали ни в одни двери, они просто убежали», — рассказал Роберт Кабрал.

Уже обнародовали имена семи погибших: Руи Альберназ (64 года), Рональд Кодега (61), Маргарет Дадди (69), Роберт Кинг (78), Ким Маккин (71), Ричард Рошон (78), Элеанор Уиллетт (86). Двое других — 70-летняя женщина и 77-летний мужчина — еще не идентифицированы публично.

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Родные Ким Маккин описали ее как талантливого музыканта:

«Мало кто знал, что она была блестящим музыкантом… После обучения в Manhattan School of Music она гастролировала по миру как первая альтистка и выступала с Бостонской филармонией».

Очевидцы описывали, что видели, как тела людей в колясках и животных вытаскивали из здания. Некоторые из местных жителей помогали эвакуировать жителей через окна.

«Пожарный передал мне мужчину ногами вперед, а я вытащил его и спустил вниз», — вспоминает строитель Клевер Парра.

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Фото места пожара в доме престарелых Gabriel House / © Associated Press

Выжившие жители Gabriel House были перемещены во временное убежище. Некоторые — в слезах, другие — искали близких по именам.

«Я уже был бездомным… Думаю, снова стану бездомным», — сказал житель дома Нил Бек.

Главный повар Пол Феррейра, который прибежал к месту происшествия, сказал:

«Не знал, что это был мой последний раз, когда я для них готовил… Они стали частью моей семьи».

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Фото места пожара в доме престарелых Gabriel House / © Associated Press

Что известно о Gabriel House и почему произошла трагедия?

Gabriel House был открыт в 1999 году и имел 100 апартаментов. На сайте обещалось: «В случае чрезвычайной ситуации, независимо от времени, кто-то обязательно поможет».

Пожарный профсоюз заявил, что спасательные работы были затруднены из-за нехватки персонала и оборудования. Капитан Фрэнк О’Риган сообщил, что у него не было дыхательного аппарата и он заходил в задымленное здание без него. Его брат, также пожарный, сказал:

«Мы сделали все, что могли, с тем, что имели. Но этого было недостаточно».

Мэр Фолл-Ривер Пол Куган отрицает критику относительно нехватки персонала.

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«Мы укомплектовали пожарную службу согласно рекомендации начальника», — сказал он.

Губернатор штата Маура Хили выразила соболезнования и пообещала помощь. Бывший секретарь по вопросам пожилых людей Пол Ланзикос обратил внимание на возможные нарушения безопасности: отсутствие тренировок, недостаточное количество персонала и неисправный лифт.

«Это ужасная трагедия, которая не должна была произойти», — сказал он.

Фото места пожара в доме престарелых Gabriel House / © Associated Press

К слову, в начале июля штат Техас накрыло разрушительное наводнение, которое унесло жизни десятков людей. Президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в округе Керр.

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