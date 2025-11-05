Пожар в доме престарелых унес жизни 10 человек

Дом для пожилых людей, где возник пожар / © Associated Press

В Боснии и Герцеговине 4 ноября произошел ужасный пожар в доме престарелых, в результате которого погибли 10 человек, еще около 20 пострадавших получают помощь.

Об этом сообщает Radio Slobodna Evropa.

Все 10 погибших во время пожара в доме престарелых были жителями этого пансионата. Их тела передадут в Мемориальный центр для опознания и вскрытия.

Еще около 20 пострадавших получают помощь в Университетском клиническом центре Тузлы. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

«При благоприятных условиях будет проведено расследование на месте для установления причин пожара и всех других фактов, имеющих значение для расследования», — заявили в Министерстве внутренних дел.

По предварительным данным, возгорание произошло вечером на верхнем этаже здания.

Глава региона Тузла Ирфан Халилагич сообщил государственной службе BHRT, что сейчас решается вопрос временного размещения выживших жителей.

На ликвидацию пожара были привлечены десятки спасателей, на месте также работают полиция и аварийные службы.

Напомним, в июле масштабный пожар вспыхнул в доме престарелых Gabriel House в городе Фолл-Ривер, штат Массачусетс (США). В результате трагедии погибли девять человек, еще по меньшей мере 30 человек получили ранения. Жители критиковали персонал за отсутствие действий, а спасатели заявляли об усложненных работах из-за нехватки персонала и оборудования.