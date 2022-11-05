Пожар в кафе "Полигон" в России: подозреваемый в поджоге – военный, воевавший против Украины

Российская полиция задержала подозреваемого в поджоге кафе "Полигон" в Костроме, в результате чего погибли 15 человек. Задержанный – вернувшийся из Украины военный-контрактник Станислав Ионкин.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды и Telegram-каналы.

Согласно сообщениям, 23-летний Ионкин вечером 4 ноября пошел в ночной клуб "Полигон", достал там охотничью ракетницу и выстрелил несколько раз в потолок. Полиция задержала мужчину в шести километрах от места пожара. Военный признал вину.

Также сообщается, что 22 августа Ионкин получил ранение при обстреле на войне против Украины. По словам родных, военный вместе с другими солдатами как раз перевозили боеприпасы, когда попали под обстрел. Тогда мужчину выбросило из машины и он получил перелом ноги. После этого Ионкина отправили в госпиталь в Астраханской области. Позже он вернулся в Костромскую область.

Военный долго находился на больничном. В начале ноября мужчина снова отправился в воинскую часть, чтобы пройти медкомиссию.

Заметим, что ни одно российское издание не сообщило, что задержанный за инцидент в кафе "Полигон" оказался военным.

Добавим, что кафе "Полигон" принадлежит местному депутату областной думы от "Единой России" Ихтияру Мирзоеву.

Фото из соцсетей

Напомним, в ночь на 5 ноября стало известно о пожаре в кафе "Полигон" в российской Костроме. Площадь возгорания составляла 3500 кв. м, из помещения были эвакуированы 250 человек. В результате пожара в здании полностью обрушилась кровля. Позже стало известно, что жертвами чрезвычайной ситуации стали 15 человек.

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