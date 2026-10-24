Пожар в "Орлином гнезде" нацистов: полиция задержала подозреваемого

В Германии произошел пожар в «Кельштайнхаусе» / © Getty Images

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В Германии, на знаменитом Оберзальцберге, произошел большой пожар в «Кельштайнхаусе», известном как «Орлиное гнездо» — бывшем горном приюте нацистского руководства.

Об этом сообщает Spiegel.

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Спасательные службы получили вызов в пятницу вечером и обнаружили масштабный пожар. Полиция уже задержала подозреваемого, но связь его с возгоранием еще не установлена.

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Отмечается, что никто не пострадал и здание, построенное в 1938 году, было пустым на момент инцидента.

Доступ пожарных машин к «Кельштайнхаусу» был затруднен из-за расположения здания. Кроме того, в непосредственную близость к ресторану и зданию можно было попасть только в тяжелом дыхательном аппарате.

Справка: «Кельштайнхаус», расположенный на высоте 1834 метров, с 1952 года функционирует как горный отель. Здание было построено в 1938 году и размещалось в жилом и правительственном районе национал-социалистического руководства, закрытом для общественности.

Здание расположено на вершине горы и предназначалось исключительно для высокопоставленных нацистов. Адольф Гитлер посещал ее всего несколько раз. Вопреки расхожему мнению, «Кельштайнхаус» не был подарком к 50-летию Гитлера 1939 года, как отмечено на веб-сайте дома.

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Напомним, Ассоциация Международного комитета Маутгаузена в Австрии попросила власти города Браунау, в котором в 1889 году родился Адольф Гитлер, переименовать две улицы, названные в честь нацистов, а также лишить почетного гражданства композитора, связанного с фюрером.

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