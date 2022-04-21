Пожар в российском институте Войск Воздушно-космической обороны: возросло количество жертв, подробности

Площадь пожара в Твери, вспыхнувшего 21 апреля в здании научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической обороны, увеличилась от 1 до 2,5 тыс. кв. м.

К ликвидации пожара привлечена авиация МЧС.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

На месте был создан оперативный штаб, координирующий работу по тушению пожара. На объекте работают пожарно-спасательные части, 14 машин скорой помощи. Специалисты выясняют причины возгорания.

Число погибших в результате пожара в здании возросло от пяти до семи. Еще около 20 человек обратились за медицинской помощью. Еще 15 человек находятся под завалами.

"Семь человек погибли из-за пожара в военном институте", – сказал собеседник одного из российских СМП.

Впоследствии стало известно, что в 16:35 пожар удалось локализовать. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, 21 апреля утром в российской Твери вспыхнул масштабный пожар в здании Центрального научно-исследовательского института Войск Воздушно-космической обороны. Люди выпрыгивали из окон здания и сначала сообщалось о пяти погибших. Заметим, что именно в этом институте разрабатывался российский ракетный комплекс "Искандер".

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