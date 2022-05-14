Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Пожар в столице Индии унес жизни 27 человек: видео

Дата публикации
Просмотры
108
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Пожар в столице Индии унес жизни 27 человек: видео

Фото: Associated Press

В Дели загорелся крупный офисный центр.

В пятницу, 13 мая, в послеобеденное время в офисном здании в Нью-Дели, столице Индии, произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли 27 человек.

Об этом сообщает India Today.

Четырехэтажный загоревшийся дом используют в качестве офисных помещений несколько компаний. Пожар возник на первом этаже здания, где есть офис компании, производящей камеры видеонаблюдения и маршрутизаторы. Более 50 сотрудников были спасены. Владельца компании в это время задержала полиция.

Когда произошел пожар, местная полиция немедленно прибыла на место и разбила окна офисного здания, чтобы спасти тех, кто оказался в ловушке внутри. Спасатели снимали людей с горящего здания с помощью подъемной техники и веревочными лестницами.

Пострадавших госпитализировали в больницу. Спасти 27 человек не удалось, они погибли.

После того, как пожар был потушен, спасатели осмотрели место, но больше жертв пожара пока не обнаружили. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, в китайском городе Чунцин в международном аэропорту "Цзянбэй" загорелся пассажирский самолет компании Tibet Airlines. В результате инцидента пострадало более 40 человек.

В Херсонской области бушуют пожары - горят леса и днепровские плавни

В Херсонской области бушуют пожары - горят леса и днепровские плавни

Читайте также:

Следующая публикация