Пожар в столице Индии унес жизни 27 человек: видео

В Дели загорелся крупный офисный центр.

В пятницу, 13 мая, в послеобеденное время в офисном здании в Нью-Дели, столице Индии, произошел масштабный пожар. В результате инцидента погибли 27 человек.

Об этом сообщает India Today.

Четырехэтажный загоревшийся дом используют в качестве офисных помещений несколько компаний. Пожар возник на первом этаже здания, где есть офис компании, производящей камеры видеонаблюдения и маршрутизаторы. Более 50 сотрудников были спасены. Владельца компании в это время задержала полиция.

Когда произошел пожар, местная полиция немедленно прибыла на место и разбила окна офисного здания, чтобы спасти тех, кто оказался в ловушке внутри. Спасатели снимали людей с горящего здания с помощью подъемной техники и веревочными лестницами.

Шоки и окрашены в знание этого трагического incident. I am constantly in touch wid officers. Ваши хозяева люди, которые требуют своих лучших для контроля живых и охраняющих жизни. God bless all. https://t.co/qmL43Qbd88 — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 13 мая 2022

#WATCH | Fire near Mundka metro station, Delhi: 1 woman dead in the fire. Сохранить работу continues with 15 fire tenders at the spot, as per DCP Sameer Sharma, Outer district pic.twitter.com/okHUjGE7cn — ANI (@ANI) май 13, 2022

Пострадавших госпитализировали в больницу. Спасти 27 человек не удалось, они погибли.

После того, как пожар был потушен, спасатели осмотрели место, но больше жертв пожара пока не обнаружили. Несколько человек считаются пропавшими без вести.

Напомним, в китайском городе Чунцин в международном аэропорту "Цзянбэй" загорелся пассажирский самолет компании Tibet Airlines. В результате инцидента пострадало более 40 человек.

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