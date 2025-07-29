Пожар в ТЦ Варшавы организовали по заказу РФ: полиция разоблачила организатора

Пожар на улице Маривильской в Варшаве / © PAP

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Польша предъявила обвинение гражданину Колумбии в совершении террористического акта по заказу российских спецслужб.

Об этом сообщило Агентство внутренней безопасности Польши (ABW).

Задержанному грозит от 10 лет до пожизненного заключения. Подозреваемый частично признал свою вину. Он рассказал о поджоге двух складов. Это произошло в мае 2024 г. в Мазовецком воеводстве.

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Следователи выяснили, что этот поджог заказал, контролировал и оплатил человек, связанный с российской разведкой. Колумбиец получил точные указания от российского руководителя. Ему даже показали, как делать «коктейли Молотова».

По данным ABW, действия подозреваемого соответствуют схеме аналогичных инцидентов, зафиксированных во многих странах Центральной и Восточной Европы. Польские правоохранители отмечают, что российские разведывательные службы, используя мессенджер Telegram, массово вербуют лиц латиноамериканского происхождения с военным опытом. Их задача — проводить разведку, осуществлять поджоги и документировать повреждения.

Полученные фото и видеозаписи злоумышленники передавали русскоязычным СМИ для распространения дезинформации и пропаганды. Следствие считает, что участники таких дел действовали в пользу России исключительно из-за финансового вознаграждения.

Обвинения против гражданина Колумбии были предъявлены в Праге, где он уже отбывает наказание за поджог автобусного депо и планирование поджога торгового центра. Ранее, 10 июня 2024 года, премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщил о задержании в Праге 26-летнего иностранца по подозрению в попытке теракта, также якобы по заказу России.

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Напомним, этот пожар произошел в мае 2024 года. Ранее польская прокуратура предъявила обвинение двум гражданам Украины. По данным следствия, за поджогом стояли российские спецслужбы.

Тогда пожар полностью уничтожил более 1400 магазинов и сервисных точек в ТЦ Marywilska 44. Этот случай сочли умышленным. К диверсионному акту причастна организованная группа, по меньшей мере, из восьми человек, часть из которых действует за пределами Польши — в частности в России и Литве.