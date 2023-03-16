Пожар в здании ФСБ в Ростове-на-Дону: названа официальная причина

В результате пожара в Управлении пограничной службы ФСБ есть пострадавшие, сообщают об одном погибшем.

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ назвали официальную причину взрыва и пожара, который в четверг, 16 марта, охватил здания пограничного управления ФСБ по Ростовской области.

Как сообщают российские Telegram-каналы со ссылкой на официальное заявление ФСБ, инцидент произошел в результате возгорания горюче-смазочных материалов в гараже.

"В 12.20 (т.е. в 11:20 по киевскому времени — ТСН.ua ) в ремонтной мастерской гаражного бокса аппарата ПУ ФСБ России по Ростовской области произошло возгорание горюче-смазочных материалов, повлекшее взрыв и частичное разрушение здания", — говорится в сообщении.

В российской спецслужбе подтвердили, что в результате ЧП в Ростове-на-Дону есть пострадавшие.

Ранее губернатор Ростовской области сообщил, что по предварительной информации, первопричиной стало замыкание электропроводки. От искры разгорелось пламя, огонь распространился и вызвал взрывы емкостей с горюче-смазочными материалами.

Пожар распространился на площади 800 квадратных метров, в результате чего произошло обрушение двух стен.

По информации ТАСС, один человек погиб, еще двое пострадали.

Как сообщалось ранее, в российском Ростове-на-Дону загорелось здание Управления пограничной службы ФСБ. Перед инцидентом был слышен взрыв.

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