Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне пытаются погасить больше суток

Официальные лица заявили, что вся часть здания Национальной ассамблеи, где работают депутаты, была разрушена.
Спасатели более суток пытаются потушить пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне. Пламя удалось взять под контроль ночью, но пожар еще не ликвидирован в самой старой части здания.
Об этом сообщает Al Jazeera.
Полиция задержала 49-летнего подозреваемого в поджоге. Он находился в здании парламента, его допрашивают.
"Мужчина был пойман внутри парламента, его до сих пор допрашивают. Возбудили уголовное дело. Он арестован и предстанет перед судом во вторник", — отметили правоохранители.
Напомним:
- В столице Южно-Африканской Республики Кейптауни утром в воскресенье, 2 января, произошел масштабный пожар в историческом здании парламента. Огонь быстро распространился на помещение Национальной Ассамблеи – выгорели кабинеты, все в дыму, залито водой, частично упала крыша.
- Член комитета мэрии Кейптауна по охране и безопасности Жан-Пьер Смит рассказал, что весь комплекс пострадал от воды и огня и ничего не осталось от его исторической части, где хранилось около 4000 предметов культурного наследия и произведений искусства, некоторые из них датированы XVII веком. Там хранилась коллекция редких книг и оригинальная копия бывшего национального гимна на африкаанс.
Читайте также:
- В Закарпатье горел дом директора местного телеканала
- После пожара в больнице на Прикарпатье медики, пациенты, родственники погибших нуждаются в психологической помощи
- В Украине проверят все райбольницы после смертельного пожара в Косово: глава МВД сделал заявление
- Загремел вместе с носилками с крыши: в Киеве спасатели не удержали пострадавшего (фото)
- В Киевской области водитель "скорой" влетел в электроопору: бетонный столб упал на автомобиль, есть пострадавшие