Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне пытаются погасить больше суток

Пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне пытаются погасить больше суток

Официальные лица заявили, что вся часть здания Национальной ассамблеи, где работают депутаты, была разрушена.

Спасатели более суток пытаются потушить пожар в здании парламента ЮАР в Кейптауне. Пламя удалось взять под контроль ночью, но пожар еще не ликвидирован в самой старой части здания.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Полиция задержала 49-летнего подозреваемого в поджоге. Он находился в здании парламента, его допрашивают.

"Мужчина был пойман внутри парламента, его до сих пор допрашивают. Возбудили уголовное дело. Он арестован и предстанет перед судом во вторник", — отметили правоохранители.

Напомним:

В столице Южно-Африканской Республики Кейптауни утром в воскресенье, 2 января, произошел масштабный пожар в историческом здании парламента. Огонь быстро распространился на помещение Национальной Ассамблеи – выгорели кабинеты, все в дыму, залито водой, частично упала крыша.

– выгорели кабинеты, все в дыму, залито водой, частично упала крыша. Член комитета мэрии Кейптауна по охране и безопасности Жан-Пьер Смит рассказал, что весь комплекс пострадал от воды и огня и ничего не осталось от его исторической части, где хранилось около 4000 предметов культурного наследия и произведений искусства, некоторые из них датированы XVII веком. Там хранилась коллекция редких книг и оригинальная копия бывшего национального гимна на африкаанс.

В Южной Африке пытаются спасти парламентские помещения от пожара | Новости мира

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