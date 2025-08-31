Дворец Путина в Геленджике / © DPA

В воскресенье, 31 августа, удалось потушить мощный лесной пожар под Геленджиком, где расположен один из дворцов президента России Владимира Путина.

О ликвидации пожара сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, пожар в течение четырех дней тушили более 500 человек, также было задействовано 100 единиц техники, в том числе ИЛ-76 и два вертолета Ми-8.

Пожар, вспыхнувший в районе села Криница, охватил площадь 42 гектара.

Огонь горел всего в 10 километрах от мыса Идокопас, где, как утверждает в своем расследовании российский Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Александром Навальным, расположен один из дворцов хозяина Кремля Владимира Путина.

Ранее издание Bild сообщило, что причиной возгорания стало падение украинского дрона. Именно из соображений безопасности президент России в последнее время не наведывается в роскошный особняк, который построили для него на берегу Черного моря.

Напомним, ранее сообщалось, что дворец под Геленджиком официально принадлежит российским предпринимателям, фамилии которых Кремль не хочет называть.