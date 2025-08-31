- Дата публикации
-
Мир
Пожар возле дворца Путина тушили четыре дня: задействовали самолет и вертолеты
Причиной масштабного возгорания называют падение украинского беспилотника.
В воскресенье, 31 августа, удалось потушить мощный лесной пожар под Геленджиком, где расположен один из дворцов президента России Владимира Путина.
О ликвидации пожара сообщил в своем Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, пожар в течение четырех дней тушили более 500 человек, также было задействовано 100 единиц техники, в том числе ИЛ-76 и два вертолета Ми-8.
Пожар, вспыхнувший в районе села Криница, охватил площадь 42 гектара.
Огонь горел всего в 10 километрах от мыса Идокопас, где, как утверждает в своем расследовании российский Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Александром Навальным, расположен один из дворцов хозяина Кремля Владимира Путина.
Ранее издание Bild сообщило, что причиной возгорания стало падение украинского дрона. Именно из соображений безопасности президент России в последнее время не наведывается в роскошный особняк, который построили для него на берегу Черного моря.
Напомним, ранее сообщалось, что дворец под Геленджиком официально принадлежит российским предпринимателям, фамилии которых Кремль не хочет называть.