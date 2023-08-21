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Пожар вспыхнул в порту Волгограда (фото, видео)

Пожар вспыхнул в порту Волгограда (фото, видео)

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
Просмотры
1051
Время на прочтение
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Пожар вспыхнул в порту Волгограда (фото, видео)

Пожар в порту Волгограда/Скриншот

Информация о пострадавших пока не поступала.

В Волгограде 21 августа вспыхнул сильный пожар в речном порту.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты сначала заявляли, что горит склад в речном порту Волгограда.

Впоследствии чрезвычайники сообщили, что на территории бывшего грузового порта загорелась кровля неэксплуатируемого здания.

Информация о пострадавших пока не поступала.

Пожар в порту Волгограда 21 августа/Скриншот / ©
Пожар в порту Волгограда 21 августа/Скриншот
Пожар в порту Волгограда 21 августа/Скриншот / ©
Пожар в порту Волгограда 21 августа/Скриншот
Пожар в порту Волгограда 21 августа/Российские паблики / ©
Пожар в порту Волгограда 21 августа/Российские паблики

Очевидцы сняли на видео пожар в порту Волгограда

Очевидцы сняли на видео пожар в порту Волгограда

Напомним, 17 августа мощный пожар возник на металлургическом заводе "Красный октябрь" в Волгограде.

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Дата публикации
Просмотры
1051
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