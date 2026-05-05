Пожар за 17 км от дворца Путина: в море что-то вспыхнуло после налета дронов (фото, видео)

В РФ возле Геленджика в 17 км от дворца Путина вспыхнул пожар / © соцмережі

Реклама

После налета беспилотников в РФ возле Геленджика загорелся объект в море. Пожар был замечен совсем рядом с резиденцией российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщают российские СМИ.

Инциденту предшествовал вой сирен в Геленджике и панические сообщения местных пабликов об угрозе атаки не только воздушных БПЛА, но и беспилотных катеров. Пока российские власти традиционно умалчивают детали, в Сети распространяют кадры пылающего посреди воды объекта.

Реклама

Согласно геолокации издания, неизвестный объект горит в 5 километрах от берега. Символично, что пожар произошел в непосредственной близости от дворца диктатора, который россияне годами пытались защитить всеми возможными средствами ПВО.

В РФ возле Геленджика за 17 км от дворца Путина вспыхнул пожар / © ASTRA

Пока неизвестно, что стало целью — очередное судно россиян или элемент оборонной инфраструктуры, однако «хлопок» в море состоялся сразу после того, как в Краснодарском крае объявили режим опасности из-за украинских дронов.

В РФ возле Геленджика за 17 км от дворца Путина вспыхнул пожар / © ASTRA

В РФ возле Геленджика за 17 км от дворца Путина вспыхнул пожар / © ASTRA

В РФ возле Геленджика за 17 км от дворца Путина вспыхнул пожар / © ASTRA

У РФ біля Геленджика за 17 км від палацу Путіна спалахнула пожежа / © соцмережі

Напомним, российский диктатор Владимир Путин решил объявить «перемирие» 8 и 9 мая. Впрочем, в то же время Кремль пригрозил гражданскому населению атакой по Киеву.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны могут посетить парад Москвы.

Реклама

Новости партнеров