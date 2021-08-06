Пожары в Греции: монахи отказываются покидать остров, охваченный пламенем

Полиция говорит, что пожар угрожает жизни монахов.

Трое монахов из монастыря Святого Давида на греческом острове Эвия, где бушует пожар, отказались эвакуироваться.

Об этом сообщает Remonews

На острове огромное пламя было видно с моря, и спасатели говорят, что пожар трудно контролировать на острове.

Все люди в районах, которым угрожает опасность, были эвакуированы, за исключением трех монахов из монастыря Святого Давида, которые отказались покинуть остров.

Полиция сообщила, что они принудительно эвакуируют монахов.

"Мы задыхаемся от дыма", — сказал один из монахов, описывая пламя высотой 30-40 метров вокруг монастыря.

Напомним, пожар, вспыхнувший во вторник в районе столицы Греции Афин, привел к перекрытию автомагистрали, связывающей Афины с севером и югом страны.

Пожары зафиксированы также на полуострове Пелопоннес и на острове Родос.

В среду распоряжение эвакуироваться получили жители трех сел на Эвбее. Людей призывали перебраться в город Истиея на северо-западном побережье острова. Всего за последние 24 часа удалось эвакуировать более 10 сел.

Власти отмечают, что количество очагов возгораний на Эвбее продолжает расти. Заместитель мэра города Лимна Аргирис Лиаскос призвал активизировать воздушные противопожарные силы, поскольку огонь продолжает бесконтрольно распространяться.

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