Пожары в Канаде убили десятки тысяч людей по всему миру: что известно

В 2023 году Канада пережила самый масштабный сезон лесных пожаров, которые уничтожили 18,4 миллиона гектаров леса — около 5% от общей площади. Дымовые шлейфы от огня охватили США и Канаду, а также распространились через Атлантику в Европу и Северную Африку. Новое международное исследование показало: последствия катастрофы стали смертельными для десятков тысяч людей в разных частях мира.

Об этом сообщило издание Live Science.

По оценкам ученых, в результате кратковременного воздействия твердых частиц PM2,5, превышающих санитарные нормы, в США и Канаде погибло около 5 400 человек. Речь идет об острых случаях — сердечных приступах и дыхательной недостаточности. Значительно большие масштабы имело хроническое действие загрязненного воздуха: длительное воздействие дыма сократило жизни еще 82 100 человек по всему миру. В целом количество преждевременных смертей, связанных с канадскими пожарами, превысило 87 тысяч.

Особенно пострадала Северная Америка: в США насчитали около 33 тысяч таких случаев. В Европе — примерно 22 400 смертей, что составляет почти 4% от всех случаев, связанных с загрязнением воздуха мелкодисперсными частицами PM2,5 на континенте в 2023 году.

Исследователи из Китая, США и Канады смоделировали распространение дыма и использовали глобальные данные мониторинга PM2,5. Они установили, что канадские пожары обеспечили 13% от всех выбросов этих вредных частиц в мире за тот год. В целом более 354 миллионов человек в Северной Америке и Европе подверглись дополнительному загрязнению.

По словам ученых, такие катастрофы представляют серьезный риск для здоровья, ведь дым от пожаров не только раздражает глаза и дыхательные пути, но и в долгосрочной перспективе повышает риск сердечных приступов, инсультов и даже деменции. Специалисты отмечают: с изменением климата вероятность масштабных пожаров в мире будет только расти.

