Пожары в Турции: началась массовая эвакуация туристов из отелей и пляжей

Пожары в Турции: началась массовая эвакуация туристов из отелей и пляжей

Пожары в лесах на курортах продолжаются уже несколько дней.

Турция эвакуировала туристов из пляжей на юго-западе страны, где свирепствуют лесные пожары, угрожая отелям и домам.

Об этом сообщает ВВС.

Чтобы защитить туристов, используют судна береговой охраны Турции, которым на помощь пришли частные лодки и яхты.

Так, в курортном городе Бодрум эвакуировали три пятизвездочных отеля.

По данным Министерства лесного хозяйства, около 107 из 112 пожаров, возникших за последние пять дней, были локализованы по состоянию на утро воскресенья.

Напомним, начиная со среды шесть человек погибли из-за пожара на юге и западе Турции, тысячи людей были эвакуированы из своих домов.

Накануне стало известно, что задержали мужчину, которого подозревают в причастности к поджогам лесов в курортных регионах вблизи моря.

Что известно о пожаре в Турции:

28 июня во Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до + 50 °С, вспыхнули масштабные лесные пожары . Горят популярные среди украинских курортов.

. Горят популярные среди украинских курортов. В результате пожаров 6 человек погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы.

из них 58 человек госпитализированы. Повреждено более 100 частных домов и сооружений.

Также от огня страдают и гибнут животные . "Деревья, животные, дома... У нас горят легкие, наша страна разрушается!" — пишут в Twitter местные.

. "Деревья, животные, дома... У нас горят легкие, наша страна разрушается!" — пишут в Twitter местные. В Мармарисе продолжают бушевать лесные пожары, огонь усилился и вплотную приблизился к курортному поселку Ичмилер. Подробности о ситуации в охваченной огнем местности от корреспондента ТСН.ua из эпицентра событий — читайте в материале.

из эпицентра событий — Развитие ситуации непредсказуемое. В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ехать в охваченные лесными пожарами курортные регионы Турции. И готовятся возвращать оттуда наших отдыхающих в случае ухудшения ситуации. Пока, по данным дипломатов, среди пострадавших наших соотечественников нет. Пылает, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Стамбул и Измир.

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