Пожары в Турции: ответственность за поджоги взяла на себя курдская организация

Тероросты угрожают продолжить поджоги.
Курдская организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов в Турции.
Соответствующее заявление появилась сегодня, 1 августа.
Отмечается, что к таким действиям привела "антикурдская политика Турции, экономика, ориентированная на расправу, система образования с ячейками ассимиляции, лживая и нечестная турецкая пресса".
"Мы будем бросать на ваши дороги камни и гвозди, разбивать вам окна, резать автомобильные шины, бить вас палками, резать ножом, поджигать ваши школы и мечети, заставим дрожать от страха турецких учителей и бежать из Курдистана. Мы подпалим ваши автомобили, предприятия, урожай и города", — говорится в сообщении.
"Дети огня" связана с Рабочей партией партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.
Курды — 40-миллионный народ без собственного государства. Курды проживают на востоке Турции, на севере Сирии и Ираке и на западе Ирана.
Накануне стало известно, что задержали мужчину, которого подозревают в причастности к поджогам лесов в курортных регионах вблизи моря.
Что известно о пожаре в Турции:
- 28 июня во Турции, где несколько дней температура воздуха достигала отметок до +50 °С, вспыхнули масштабные лесные пожары. Горят популярные среди украинских курортов.
- В результате пожаров 6 человек погибли и 183 человека пострадали, из них 58 человек госпитализированы.
- Повреждено более 100 частных домов и сооружений.
- Также от огня страдают и гибнут животные.
- В Мармарисе продолжают бушевать лесные пожары, огонь усилился и вплотную приблизился к курортному поселку Ичмилер. Подробности о ситуации в охваченной огнем местности от корреспондента ТСН.ua из эпицентра событий — читайте в материале.
- Развитие ситуации непредсказуем. В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ехать в охваченные лесными пожарами курортные регионы Турции.