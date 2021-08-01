Пожары в Турции: ответственность за поджоги взяла на себя курдская организация

Пожары в Турции: ответственность за поджоги взяла на себя курдская организация

Тероросты угрожают продолжить поджоги.

Курдская организация "Дети огня" взяла на себя ответственность за организацию поджогов в Турции.

Соответствующее заявление появилась сегодня, 1 августа.

Отмечается, что к таким действиям привела "антикурдская политика Турции, экономика, ориентированная на расправу, система образования с ячейками ассимиляции, лживая и нечестная турецкая пресса".

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"Мы будем бросать на ваши дороги камни и гвозди, разбивать вам окна, резать автомобильные шины, бить вас палками, резать ножом, поджигать ваши школы и мечети, заставим дрожать от страха турецких учителей и бежать из Курдистана. Мы подпалим ваши автомобили, предприятия, урожай и города", — говорится в сообщении.

"Дети огня" связана с Рабочей партией партией Курдистана (РПК), которая в Турции признана террористической организацией.

Курды — 40-миллионный народ без собственного государства. Курды проживают на востоке Турции, на севере Сирии и Ираке и на западе Ирана.

Накануне стало известно, что задержали мужчину, которого подозревают в причастности к поджогам лесов в курортных регионах вблизи моря.

Что известно о пожаре в Турции:

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