Пожары во Франции приблизились к ракетным объектам: более 360 тысяч человек эвакуировали

Лесные пожары во Франции / © AP

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Лесные пожары во Франции продолжаются и разгораются до невиданных масштабов. Кроме самого огня, появилась новая угроза — пожары приближаются к объектам, где производят ракетное топливо и компоненты для ракет.

Об этом сообщает Fox News.

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Лесные пожары во Франции приблизились к местам изготовления компонентов ракет и ракетного топлива

Масштабные лесные пожары, охватившие юго-запад Франции, подобрались к ключевым оборонным и гражданским стратегическим объектам неподалеку Бордо. На оборонных заводах, военно-исследовательских центрах и предприятиях аэрокосмической отрасли экстренно эвакуируют персонал и принимают меры защиты.

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Ситуация усугубляется тем, что страна готовится к четвертой подряд волне экстремальной жары. Температура в регионе должна подняться до +33 °C, что примерно на 7 градусов превышает климатическую норму. Засуха и жара создают очень сложные условия для пожарных.

«Ситуация, с которой мы имеем дело сегодня, самая тяжелая, которую мы когда-либо фиксировали, самая тяжелая со времен Второй мировой войны», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в пострадавший регион.

По словам министра экономики Ролана Лескюра, стихия уже нарушила работу более 13 тысяч предприятий в департаменте Жиронда, многим пришлось полностью остановиться или эвакуировать работников.

Как сообщает The Telegraph, огонь опасно приблизился к заводам по производству ракет и боеприпасов, где хранятся взрывоопасные вещества. В радиусе около 20 километров от линии огня оказались не менее семи объектов повышенной опасности.

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Эвакуацию объявили в городе Сен-Медар-ан-Жаль, где расположено крупное предприятие по изготовлению топлива для космических ракет Ariane и стратегических баллистических ракет Франции. Рядом, в городе Сент-Элен, другой завод производит перхлорат аммония — основной окислитель для твердотопливных ракетных двигателей.

Огонь также угрожает площадкам, где производятся комплектующие для ядерных ракет, истребителей Rafale и военных ракетных систем. Концерн Ariane Group уже эвакуировал сотрудников из опасной зоны, а Комиссариат по атомной и альтернативной энергетике временно закрыл свой военный исследовательский центр в Ле-Барпе.

Впрочем, чиновники заверили, что угрозы радиационной утечки нет, поскольку на этом объекте нет ядерных материалов.

Для борьбы со стихией и охраной оборонных объектов была привлечена армия. В Министерстве обороны Франции сообщили, что к тушению пожаров и обеспечению безопасности промышленных зон задействовали более 1500 военнослужащих.

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По состоянию на сейчас огонь уже выжег более 42 000 гектаров в Жиронде. Именно поэтому этот лесной пожар стал одним из самых больших в истории страны. По данным местных властей, уничтожены по меньшей мере 240 домов.

В целом из-за масштабных пожаров во Франции и Испании, которые переживают худший сезон засухи за последние десятилетия, свои дома и места отдыха были вынуждены покинуть около 360 000 человек.

Пожары в Испании и Франции

Напомним, Францию и Испанию охватили масштабные лесные пожары, обусловленные непрерывными волнами жары, которые уже уничтожили в Европе больше земель, чем обычно за последние два десятилетия.

Президент Эммануэль Макрон назвал ситуацию «чрезвычайно напряженной» и сообщил об активации механизма гражданской защиты ЕС, благодаря которому страна рассчитывает на подкрепление авиацией и вертолетами из Хорватии, Португалии, Чехии и Словакии.

В Испании к тушению привлекли более 2 тысяч спасателей и авиацию, однако сдержать пламя пока не удается.

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