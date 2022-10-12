Пожелала Путину сдохнуть: в РФ арестовали женщину, оставившую записку на могиле родителей российского диктатора

В РФ полиция возбудила уголовное дело против жительницы Санкт-Петербурга из-за записки, оставленной на могиле родителей Путина.

Об этом сообщает "Медиазон".

Как сообщил сын женщины Максим, его мать, 60-летняя Ирина Цыбанева, в прошлый четверг, 6 октября, сходила на кладбище, а утром в понедельник, 10 октября, к ней в квартиру пришел полицейский.

"Она долго не открывала, но он пообещал выломать дверь, и она открыла. Ее отвезли в 15:00 в 35-е отделение полиции. Там что-то долго мурыжили. В итоге до ночи она позвонила по телефону и сказала, что будет обыск. Мы сразу. поехали к ней домой, но ее там не было. И следов обыска мы не заметили", – рассказал Максим Цыбанев.

Вчера, 11 октября, Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Санкт-Петербурга. По словам адвоката женщины. ее обвиняют по части 2 пункта "б" статьи 244 УК (надругательство над телами умерших и местами их захоронения, совершенное по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Следствие хочет, чтобы женщину взяли под стражу.

"Что в записке точно не известно. Но она сказала, что там есть пожелание сдохнуть", — добавил Максим Цыбанев.

Суд не рассматривал ходатайство об избрании меры пресечения Ирине. Срок ее задержания продлили еще на 2 суток.

Напомним, что послание покойным родителям диктатора Путина оставили на Сарафимовском кладбище Санкт-Петербурга. В нем говорится, что их сын ужасно ведет себя — дерется с соседями и угрожает взорвать школу.

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