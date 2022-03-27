Пожелали "встать на ноги": в России "за мужество" наградили солдата, потерявшего конечность в Украине

Пожелали "встать на ноги": в России "за мужество" наградили солдата, потерявшего конечность в Украине

Похожие награды получили еще семь русских военных.

Заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров 26 марта наградил восьмерых солдат российской армии, вручив им две медали "За Отвагу" и шесть орденов Мужества.

Об этом сообщают российские СМИ.

В то же время во время награждения одного из капралов, потерявшего ногу в Украине, Евкуров пожелал ему как можно быстрее "поправиться и встать на ноги".

Напомним, Вооруженные силы Украины уже 11-й раз ударили по аэропорту в Чернобаевке Херсонской области, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

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