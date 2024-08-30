Пожилая женщина выиграла судебную тяжбу против бизнесвумен Каролины Эрреры: что они не поделили

Мария Каролина Эррера, пожилая мыловарка из Перу, выиграла судебный процесс против культовой модельерши Каролины Эрреры за право использовать свою фамилию как бренд.

Об этом сообщает Oddity Central.

Мария Каролина Эррера живет в Ате-Витарте, жилом районе Лимы, Перу, где управляет своим небольшим ремесленным мыловаренным бизнесом. Она всегда жила сдержанной, тихой жизнью, но в 2021 году стала известна во всем Перу и даже в других странах Южной Америки после того, как вступила в судебную тяжбу с корпорацией, принадлежащей венесуэльской дизайнерше Каролине Эррере.

Все началось с того, что сын Марии Каролины Дарио Моралес удивил ее, подав заявку на регистрацию ее мыльного бренда "La Jabonera by María Herrera" в Национальный институт защиты конкуренции и защиты интеллектуальной собственности (INDECOPI). Заявка была немедленно обжалована компанией Carolina Herrera Ltd., юристы которых утверждали, что еще один бренд Herrera в косметической промышленности Перу приведет к путанице среди потребителей.

Каролина Эррера / Фото: Getty Images

INDECOPI, орган, ответственный за регулирование и защиту интеллектуальной собственности в Перу, столкнулся с непростой задачей – разрешить спор между небольшой местной предпринимательницей, пытавшейся использовать собственную фамилию как бренд, и крупной международной корпорацией, пытавшейся защитить свои интересы в этой южноамериканской стране. Обе стороны имели свои аргументы, и INDECOPI понадобилось более двух лет, чтобы вынести вердикт.

"Каролина Эррера – это мое имя, оно указано в моем удостоверении личности, и я перуанка", — заявила предпринимательница. "Я имею полное право использовать его так, как считаю нужным. Мой сын хотел сделать мне сюрприз на Рождество и зарегистрировал торговую марку. Вскоре после этого я получила уведомление от юриста, который сказал: "Госпожа, не хотите ли вы, чтобы я проконсультировал вас относительно проблемы, возникшей у вас с INDECOPI?". И я сказала: "Что?".

Оказалось, что Carolina Herrera Ltd. заблокировала регистрацию торговой марки La Jabonera by María Herrera, аргументируя это тем, что обе компании продают косметическую продукцию и сходство названий брендов может запутать потребителей и повредить бренд модельерши. Другие владельцы малого бизнеса просто отменили бы регистрацию и выбрали другое название, вместо того, чтобы противостоять глобальному гиганту, но сын Марии Каролины настоял на том, чтобы они боролись в этой битве.

Мария Каролина Эррера / Фото: odditycentral.com

Сын женщины, адвокат, утверждал, что его мать не только звали Каролина Эррера, но и что фамилия Эррера достаточно распространена в Перу, поэтому не существует риска путаницы с брендом Carolina Herrera. Кроме того, эти два бренда очень отличались как по дизайну логотипа, так и по типам продаваемой продукции.

После более чем двух лет судебного процесса, содержавшего несколько апелляций, INDECOPI вынес решение в пользу Марии Каролины Эрреры, отметив, что риск спутывания между двумя брендами отсутствует, и что оба могут без проблем сосуществовать на рынке. Эта победа важна не только для мыловарки, но и для других малых предпринимателей, которые хотят использовать свои юридические имена как бренды. К примеру, в Перу насчитывается более 230 726 перуанцев с фамилией Эррера.

Напомним, кафе подало в суд на клиента из-за бешеных чаевых. То, что сначала считалось хорошим делом, вскоре превратилось в письмо с угрозами.

Читайте также: