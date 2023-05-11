Пожилой мужчина больше года держал умершего 101-летнего отца в морозильной камере: зачем ему это

О шокирующем открытии стало известно, когда врач пожилого мужчины в Ландграафе сообщил властям, что он озабочен благополучием своего пациента.
82-летний нидерландец признался, что больше года держал мертвое тело своего отца в морозильной камере, чтобы "еще немного поговорить с ним". Впоследствии власти обнаружили, что мужчина, имя которого не было названо, умер около 18 месяцев назад в возрасте 101 года и что его сын хранил его останки в морозильной камере дома.
Об этом пишет 1Limburg.
“Я не хотел терять моего отца. Иначе я бы по ним скучал», – рассказал мужчина. Он положил своего отца в морозилку для того, объяснил он, чтобы еще поговорить с ним.
В то время как против сына расследуют укрывательство тела своего отца, полиция сообщила 1Limburg, что они не подозревают, что к смерти старшего мужчины была причастна "нечестная игра".
Сообщается, что следователи пытаются установить точное время и причину смерти отца.
Тем временем его сыну дали неделю, чтобы навести порядок в доме семьи, обнаруженном в беспорядке. После этого чиновники оценят, сможет ли мужчина дальше жить самостоятельно.
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