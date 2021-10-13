Пожилой мужчина построил дом, который вращается на 360°, чтобы его жена могла наслаждаться видами (видео)

Изобретатель сам спроектировал и построил ярко-зеленый дом с красной крышей.

На севере Боснии 72-летний Воин Кусич построил для своей жены Любицы дом, который может вращаться на 360 градусов, после того, как она сказала, что хочет выбирать, что видеть из окна. Мужчина не имеет архитектурного или инженерного образования, но спроектировал дом с помощью электродвигателей и колес старого военного транспортного средства.

Об этом пишет The Sun.

Также читайте В США дом женщины оккупировала почти сотня смертоносных змей

Мужчина признался, что решил обновить дом, потому что устал от жалоб жены и частого ремонта.

По его словам, много лет назад, когда они поженились, он свел традиционный дом для себя и своей жены, в котором они воспитывали троих детей. Тогда его жена хотела, чтобы их спальни выходили на солнце, и они это сделали.

Впрочем, окна были далеко от дороги. Спустя некоторое время жена пожаловалась, что "она не видела, как люди заходят во двор", и Кусич должен был все перепланировать.

"Мне пришлось разрушить стену между нашими двумя спальнями, чтобы превратить их в гостиную и перенести все (электрические) установки. Это было очень сложное задание, от меня много требовалось, но я сделал то, что она хотела", — сказал он.

На завершение нового проекта ушло шесть лет, за исключением перерыва, когда мужчина был в больнице из-за проблем с сердцем.

"Я сказал: "Я построю тебе дом, который вращается, чтобы ты могла крутить его, как хочешь. После того, как я достиг преклонного возраста и после того, как мои дети взяли на себя семейный бизнес, у меня наконец хватило времени, чтобы реализовать желание жены иметь возможность изменить расположение комнат в ее доме, когда она захочет", — вспоминает Воин Кусич.

Как отмечается, теперь жена может, например, сидеть в одном кресле и смотреть на переднее двор или на задний двор, в зависимости от ее настроения. Из окон дома открывается, в частности, вид на кукурузные поля и сельскохозяйственные угодья или леса и реку. Входные двери, к слову, тоже вращаются.

"Дом может сделать полный круг в течение 24 часов, когда он работает на малой скорости, тогда как за быстрого вращения он может сделать полный круг за 22 секунды", — сказал Воин.

Любица отказалась комментировать работу своего любимого, но Кусич пошутил: "Теперь наши входные двери также вращаются, поэтому, если она увидит нежелательных гостей, идущих к нам, она сможет вернуть дом и заставить их вернуться".

Напомним, удаленный минималистичный дом посреди пустыни в Джошуа-Три, штат Калифорния, США, выставлен на продажу за 1,75 миллиона долларов. Ремонт в доме еще длится, но его планируют завершить в начале 2022 года.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку