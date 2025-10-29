Пожилую женщину круизный лайнер забыл на необитаемом острове: чем все закончилось

Лайнер / © Pexels

Австралийская полиция и коронер расследуют гибель 80-летней женщины, которая погибла после того, как не смогла вовремя вернуться на круизный лайнер во время первого остановочного пункта дорогостоящего 60-дневного путешествия стоимостью $80 000 за билет.

Об этом пишет Daily Mail

Женщина находилась на Лизард-Айленд в штате Квинсленд, где круизный лайнер Coral Adventurer сделал первую остановку. Она участвовала в прогулке на самую высокую точку острова — Cook’s Look. Во время возвращения обратно на судно женщина отстала от группы, остановилась и потерялась. Другие участники похода продолжили маршрут и сели на корабль, не заметив отсутствия туристки. Тело женщины было обнаружено на следующий день на склоне горы, вероятно после падения с обрыва.

По словам очевидцев, поиски начались поздно вечером, поскольку о ее исчезновении сообщили только тогда, когда лайнер уже отплыл. «Они делали перекличку для сноркелинг-групп, но не для всех гостей на острове», — рассказала Трейси Айрис, которая наблюдала за спасательной операцией со своей яхты SV Vellamo. Она добавила, что вертолет начал осмотр территории около полуночи, а команда судна высадилась на остров и искала потерянную туристку с фонарями. Поиски были прекращены примерно в 3:00, а возобновлены на рассвете. Женщину обнаружили у скалы Telstra Rock и позже забрали вертолетом

Руководство круизной компании Coral Expeditions подтвердило факт смерти и выразило соболезнования семье. Генеральный директор Марк Фифилд заявил: «Команда сообщила об исчезновении женщины, была проведена спасательная операция на воде и суше. После операции полиция Квинсленда сообщила, что женщина найдена мертвой. Мы глубоко сожалеем об этом событии и поддерживаем семью».

Эксперты отмечают, что подобные случаи нетипичны для круизов, поскольку большинство компаний используют систему учета пассажиров, включая карты-ключи и проверки, чтобы всегда знать, кто находится на борту. «Если информация о том, что женщина осталась на острове, подтвердится, это вызывает серьезные вопросы относительно безопасности», — отметил эксперт Адриан Тассоне.

Лизард-Айленд, расположенный в 90 км к северо-востоку от Куктауна, известен как отдаленное туристическое место для дайвинга, сноркелинга и пеших походов. Подъем на Cook’s Look имеет длину 4 км, иногда крутой и требует средней или высокой физической подготовки. Туристам рекомендуют подниматься рано утром из-за жары и сложности маршрута.

Очевидцы трагедии отмечают, что случай оставил у них сильное впечатление: «Мы были свидетелями страшного события, когда туристку, возможно, оставили на острове, и ее позже нашли мертвой. Это оставило всех участников шокированными и расстроенными», — рассказала Трейси Айрис.

Круизный лайнер на момент публикации находится у острова Thursday Island в Торресовом проливе, продолжая свое 60-дневное путешествие вокруг Австралии.

