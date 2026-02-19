Пожизненное за военное положение: суд вынес приговор экс-президенту Южной Кореи

Юн Сок Йоль / © Associated Press

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Йоля приговорен к пожизненному заключению за кратковременное введение военного положения 2024 года, что стало кульминацией крупнейшего политического кризиса в стране. Приговор оказался мягче смертной казни, которую требовала прокуратура на заключительном слушании в январе.

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Суд вынес приговор по делу в четверг, 19 февраля. Центральный районный суд Сеула признал Юна виновным в руководстве восстанием при введении военного положения. В то же время решение о приговоре к пожизненному заключению мягче, чем смертная казнь, которой требовала прокуратура.

Издание отмечает, что суд четко дал понять, что приказ о военном положении равносилен восстанию, поскольку бывший президент пытался парализовать работу Национального собрания, отправив войска в парламентский комплекс.

Что предшествовало

3 декабря 2024 года Юн Сук Йоль заявил, что в стране было введено военное положение. Он обвинил оппозицию в «антигосударственной деятельности, предусматривающей восстание».

После этого в стране запретили какую-либо политическую деятельность, протесты, а под контролем власти оказались все СМИ. Кроме того, здание парламента заблокировано, там находились военные.

Приказ о введении военного положения был отменен в течение трех часов после того, как 190 из 300 депутатов Национального собрания собрались в зале и единогласно проголосовали за это. В итоге Юн упразднил военное положение примерно через шесть часов после его объявления.

Йоль извинился за свое решение, заявив, что на этот шаг его толкнуло «отчаяние».

Впоследствии президенту объявили импичмент и обвинили в госизмене. В январе 2025 года суд в Сеуле арестовал Юн Сок Йоля.