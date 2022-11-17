Пожизненное заключение: Гиркину и двум его подручным объявлен приговор по делу рейса MH17

В четверг, 17 ноября, Окружной суд Гааги признал виновными в убийстве пассажиров и экипажа самолета рейса МН17, а также в действиях, повлекших за собой падение самолета, трех обвиняемых — граждан РФ Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко. При этом еще один обвиняемый — Олег Пулатов — был оправдан. Заочный приговор зачитал глава судейской коллегии Гейндрик Стейнгаюс.

Трансляция судебного процесса происходила на официальном сайте суда.

Суд счел доказанной версию обвинения, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук", доставленного на Донбасс из России, который находился в поле под Первомайским в Донецкой области. Эта территория в то время контролировалась боевиками, подконтрольными России.



Гиркин тогда командовал силами "ДНР", Дубинский был его заместителем, Пулатов и Харченко тоже подчинялись ему.

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Ни один из обвиняемых — ни Дубинский, ни Харченко, ни Гиркин, ни Пулатов — не были защищены иммунитетом комбатантов, то есть лиц, участвовавших в боевых действиях в составе вооруженных сил одной из сторон международного вооруженного конфликта. Таким образом, они не получили особого юридического статуса.

Это объясняется тем, что все четверо сами отрицают, что входили в состав российской армии, а РФ официально не признавала свой контроль над "ДНР".

Даже если это была ошибка и преступники стреляли в другой самолет, это не умаляет ответственности обвиняемых, считает суд. Гражданские лица, которыми себя называли обвиняемые, не имели права использовать оружие, не говоря уже об атаке на самолет.

Гиркин, Дубинский и Харченко были признаны виновными в убийстве 298 раз — то есть каждого пассажира и члена экипажа рейса МН17.

По мнению суда, нет доказательств, что еще один обвиняемый Олег Пулатов лично был причастен к инкриминируемым ему преступлениям. Суд решил, что его нужно оправдать.

Гиркин, Дубинский и Харченко признаны виновными по обеим обвинениям — убийствам и действиям, которые привели к падению самолета.

Суд удовлетворил требование прокуратуры Нидерландов и назначил им наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, 17 июля 2014 пассажирский самолет Boeing 777 выполнял рейс MH17 из нидерландского Амстердама в малазийскую столицу Куала-Лумпур. Ракета из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" сбила его над оккупированной частью Донецкой области (близ села Грабово).

Погибли все 298 человек, находившихся на борту воздушного судна. Это 15 членов малазийского экипажа самолета и 283 пассажира, из них 80 – несовершеннолетние дети.

Летом 2014 года для расследования этого преступления была создана Объединенная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", принадлежащего 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

Судовой процесс длился более двух лет — с марта 2020-го.

Ни один из четырех подозреваемых по делу MH17 на судебное заседание не явился.

Напомним, защита одного из четырех обвиняемых Олега Пулатова ранее пыталась затянуть рассмотрение дела.

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