Позиции "Хезболлы" и Ирана по удару по Израилю могли разойтись — СМИ

"Хезболла" может атаковать Израиль в ближайшие дни без координации своих действий с Ираном.

Ливанская террористическая группировка "Хезболла" готова атаковать Израиль. Вероятно, в Ливане не будут ждать, пока Иран построит план мести за убийства лидера ХАМАС и военного командира "Хезболлы", и нанесут удар в ближайшее время.

Об этом пишет CNN.

Ссылаясь на информированные источники, издание отмечает, что территориальная близость Ливана к Израилю дает террористам возможность действовать без предупреждения и гораздо оперативнее, чем может Иран.

По словам одного из собеседников, пока неизвестно, как Иран и "Хезболла" координируют свои действия и координируют ли их вообще. К тому же "есть ощущение", что их дальнейшие планы могут иметь определенные отличия.

Американский военный на условиях анонимности рассказал Politico, что разведка получила информацию о подготовке Ирана к большому нападению на Израиль, но это не все шаги, которые США ожидают увидеть.

Собеседники издания отметили, что Иран вообще может отказаться от плана многостороннего нападения на Израиль. По их словам, США предупредили Иран о возможности прямой конфронтации между ними в случае массированного удара по Израилю.

Белый дом призвал Тегеран "пересмотреть свою реакцию" на ликвидацию лидера ХАМАСа Исмаила Гании, погибшего в иранской столице в результате взрыва дистанционно управляемой бомбы. По всей вероятности, Иран начинает склоняться к мнению Вашингтона, хотя поначалу полностью отрицал его.

Напомним, Иран угрожает Израилю ударом после убийства предводителя ХАМАС Исмаила Гании. Возможная атака станет самым большим испытанием для израильской системы ПВО "Железный купол", которая может не выдержать удар.

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