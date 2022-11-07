Позиция Запада по отношению к РФ напоминает время перед распадом СССР — эксглава МИД

Для Запада будет лучше, если нынешняя Россия навсегда уйдет в историю.

Западные партнеры Украины не хотят думать, что сегодняшняя Россия теряет статус.

Эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Радио НВ сказал, что Россия уже прошла рубикон и ее крах необратим.

"Наши западные партнеры не хотят думать над тем, что сегодняшняя Россия рассыпается. Некоторые из них так же думают, что "согласимся на какого-то Мутина вместо Путина", чтобы Россия сохранилась и чтобы была единым целым. Но такого не будет", — сказал он. Огрызко.

По его словам, Запад не хочет детально анализировать происходящее в самой России и понять, что эта страна не может остаться такой, какой она есть.

Эксглава МИД сказал, что позиция Запада напоминает ему время перед распадом СССР.

"К нам тогда приезжали западные лидеры и говорили, что надо держаться Горбачева, потому что он хороший и СССР – это очень хорошая штука. А оно развалилось, потому что для этого были объективные причины", – напомнил он.

По словам Огрызко, также сегодняшняя Россия подошла к тому моменту, когда уже есть объективные обстоятельства, которые не могут быть устранены тем или иным политическим лидером или той или иной политической группой, и идет к своему краху.

"Думаю, что нам сейчас нужно доносить эту простую истину до голов, в частности наших западных партнеров, которые нас призывают периодически, что нужно разговаривать с Путиным (это тактика, не стратегия). Я надеюсь, что это не будет трендом в западной политике, поэтому что для них будет лучше, если нынешняя Россия навсегда уйдет в историю", – сказал дипломат.

К слову, в России осенью стало меньше сторонников войны против Украины. Теперь только 16% опрошенных за войну в Украине. Еще весной их было 25%.

В то же время, западные эксперты считают, что президент РФ Владимир Путин не остановится к победе, поэтому рано говорить о завершении войны в Украине.

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