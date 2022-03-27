Позицию Венгрии относительно войны в Украине трудно понять, потому что они полностью зависят от России — Дуда

Позицию Венгрии относительно войны в Украине трудно понять, потому что они полностью зависят от России — Дуда

Сегодня Виктор Орбан "находится в сложной ситуации", ведь Венгрия стала полностью энергетически зависимой от России.

Пока очень трудно понять позицию Венгрии и, в частности, Виктора Орбана относительно войны России против Украины.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVN24.

"На данный момент перед лицом российской агрессии в Украине гибель тысяч мирных жителей в Украине, бомбардировки жилых массивов, уничтожение многоквартирных домов российской армией. Это преступная деятельность в смысле международного права. Мне трудно понять такое отношение (Орбана – ред.)", — сказал Дуда.

По мнению президента Польши, сегодня Виктор Орбан находится в сложной ситуации, ведь Венгрия стала полностью энергетически зависимой от России. Дуда подчеркнул, что политика венгерского президента очень дорого обойдется его стране.

"Он довел Венгрию до практически полной зависимости от России в поставках газа и электроэнергии, потому что у них стоит российская электростанция, с Россией подписаны контракты на поставку топлива", — отметил Дуда.

По его словам, АЭС, которая стоит на территории Венгрии и производит для нее энергию, — и та является российской. Несколько лет назад страна заключила контракт с российскими структурами на модернизацию этой станции, поэтому эта зависимость огромна.

Дуда также подчеркнул, что энергетическая зависимость от России стала проблемой многих стран Евросоюза. Именно по этой причине не удалось ввести санкции на закупку топливно-энергетических ресурсов.

В то же время, в отличие от Венгрии другие страны хотя бы передают оружие Украине, поэтому позицию Венгрии трудно понять.

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