"Позитивный" тест на коронавирус и изоляция: украинцы рассказали, как их закрыли в отеле во время отдыха в Турции

"Позитивный" тест на коронавирус и изоляция: украинцы рассказали, как их закрыли в отеле во время отдыха в Турции

Второй тест на коронавирус показал отрицательный результат.

В Турции отдыхающих из Украины закрыли в отеле на самоизоляцию за того, что якобы у одного из членов семьи обнаружили положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает "Харьков City".

По словам женщины, она с мужем и двумя детьми в возрасте 2 и 3 года, поехали на отдых в Турцию. В аэропорту у ее мужа, несмотря на вакцинацию, заставили сдать ПЦР-тест на коронавирус.

На следующий день семье позвонили и сообщили, что тест оказался положительным и мужчине нужно пойти на самоизоляцию. Женщина с детьми может продолжить отдыхать или также пойти на самоизоляцию, пока не приедет врач. Семья решила вместе согласиться на изоляцию.

Семью переселили в другое помещение, которое оказалось лучше предыдущего номера. Однако, как выяснилось, следующий тест на коронавирус можно сдать только за 10 дней. Туроператор все же нашел врача который за дополнительную плату согласился сделать повторный тест.

"Утром прислали отрицательный результат теста на коронавирус. Но он никому не нужен. Отель ответил, что в случае нарушения изоляции нашу семью передадут полиции, а там уже другие условия. Только если в базе изменят наш результат, нас отпустят", — написала женщина.

Сейчас украинцы надеются, что ситуация разрешится и они смогут спокойно отдохнуть.

Напомним, в Украине усиливают контроль за карантином.

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