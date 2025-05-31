Позиция США по НАТО стала поводом для новых требований Кремля - ISW

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин / © ТСН.ua

Реклама

Российские чиновники заявили о «вдохновении» позицией США по расширению НАТО и используют это как основание для новых требований к Украине и западным странам.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны(ISW).

Сообщается, что спикер Кремля Дмитрий Песков 30 мая заявил, что в Кремле положительно воспринимают понимание администрацией Трампа беспокойств президента РФ Владимира Путина относительно дальнейшего расширения Альянса на восток. По его словам, Россия уже озвучивала эти опасения во время закрытых переговоров с США, и нынешняя позиция Вашингтона выглядит для Москвы «очень привлекательной», учитывая роль США в мирных инициативах.

Реклама

Эксперты отмечают, что США ранее выражали готовность обсудить опасения России относительно потенциального вступления Украины в НАТО — это одно из главных требований Кремля, которое он подает как главную причину начала войны. Зато Россия намекала на возможные уступки в других сферах. Заявление Пескова свидетельствует, что в Кремле воспринимают эту позицию как поддержку идеи ограничить политику открытых дверей НАТО — то есть предоставить России фактическое право вето.

Таким образом, Москва пытается представить ситуацию так, будто США соглашаются на ее условия без взаимных уступок. В частности, Россия не демонстрирует готовности отказаться от претензий на неоккупированные украинские территории, такие как Херсонская или Запорожская области, зато продолжает давить на Запад, пытаясь закрепить выгодные для себя условия потенциального послевоенного устройства.

Напомним, ранее мы писали о том, что США признают обоснованность российской обеспокоенности относительно расширения Североатлантического альянса на восток и готовы обсуждать с Москвой этот вопрос.

Кроме того, Россию очень порадовало заявление спецпосланника США Кита Келлога, что Вашингтон считает справедливыми опасения Москвы относительно расширения НАТО.

Реклама