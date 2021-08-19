"Позор для человечества": ВОЗ жестко раскритиковала США за одобрение третьей COVID-прививки

Глава ВОЗ призвал к "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире.

Всемирная организация здравоохранения подвергла резкой критике план США о предоставлении американцам дополнительной прививки от COVID-19 через восемь месяцев после полной вакциновации препаратами от Pfizer и Moderna.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал ко "временному мораторию" на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили "едва ли 2%" своего населения.

"Несправедливость в отношении вакцин — позор для всего человечества, и если мы не будем бороться с ней вместе, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы", — отметил Гебрейесус.

Он добавил, что 75% всех введенных в мире COVID-вакцин приходятся всего на 10 стран.

Между тем в администрации Байдена заявили, что власть по-прежнему привержена как к защите американцев, так и к распространению вакцин по всему миру.

"Я не согласен с тем, что мы должны выбирать между Америкой и миром", — заявил главный хирург США Вивек Мурти.

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Это мнение поддержал координатор Белого дома по реагированию на COVID-19 Джефф Зиентс, который отметил, что США "пожертвовали больше доз вакцины, чем все остальные страны мира вместе взятые".

"Наши "военные" усилия направлены на то, чтобы делать все возможное для вакцинации как можно большего количества людей, как здесь, дома, так и во всем мире, — отметил он. — Мы можем и должны делать и то, и другое одновременно, потому что это то, что нужно, чтобы закончить эту пандемию, и мы не остановимся, пока не выполним свою работу".

Как сообщалось, США планируют начать ревакцинацию населения с 20 сентября. Получить бустерную дозу будут призывать тех, кому восемь месяцев назад ввели вторую инъекцию препаратом от Pfizer или Moderna.

Напомним:

Американская компания Moderna заявила , что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов.

, что тем, кто прошел полный курс вакцинации, необходимо будет через полгода сделать третью прививку от коронавируса. Это сможет обеспечить иммунитет от новых штаммов. В Pfizer также настаивают на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы. Между тем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.

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