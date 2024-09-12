Позвал дьявол: главе РПЦ Кириллу стало плохо прямо на сцене, его выводили под руки (видео)

Что интересно, "скорую" к Z-патриарху Кириллу вначале не пропустили военные.

Главе РПЦ Z-патриарху Кириллу (Гундяеву) стало плохо после выступления в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы.

На кадрах видно, как Кирилл жалуется на самочувствие одному из подчиненных, после чего охрана и подчиненные попы начали суетиться и выводить своего "босса". Кирилла вывели за сцену, а мероприятие продолжилось, как ничего не бывало – на сцене продолжили рассказывать о так называемых "героях СВО" и "духовных скрепах".

Что интересно, машину "скорой", которая оперативно прибыла на место, сначала не пропустили в Кирилл, потому что на площади маршировали российские военные.

Причиной инцидента, по словам местных чиновников, стала жара. После осмотра врача Кирилл якобы уехал на своем автомобиле в сопровождении кортежа охраны.

Заметим, что незадолго до этого Z-патриарх цинично рассказывал, что Россия якобы никого не оккупирует.

"Россия при всем ее могуществе – очень смиренная страна. Мы никому ничего не навязываем, никого не оккупируем, никого не порабощаем, мы спокойно идем своим историческим путем", – нагло говорил Кирилл.

В Сети уже шутят, что это бог наказал Кирилла, или дьявол позвал из ада.

Ранее Кирилл заявлял, что погибшие в Украине российские мобилизованные попадут в рай, а также объявлял "Всероссийский молебен о победе" над Украиной.

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