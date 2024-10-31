Позволит ли Байден Польше сбивать ракеты над Украиной: политолог ответил

Эксперт напомнил, что, по мнению Байдена, такое уничтожение ракет и дронов будет "вмешательством в войну".

Президент США Джо Байден, вероятно, не решится на разрешение Польши и Румынии сбивать российские ракеты и дроны над Украиной.

Такое мнение высказал украинский политолог Владимир Фесенко в интервью "РБК-Украина".

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Фесенко прокомментировал информацию издания The Hill, что двухпартийная группа американских законодателей обратилась к Байдену с просьбой разрешить Польше использовать свою противовоздушную оборону для защиты Украины

"Если бы это были только республиканцы, это был бы предвыборный троллинг Байдена. Двухпартийная – это уже лучше", – отмечает эксперт.

Фесенко сомневается, что Байден пойдет на это решение.

"Вот почему: администрация Байдена всегда поддерживала Украину, может, не в полном объеме и не та быстро, как нам хотелось бы, но поддерживала. В то же время был постулат – избегать рисков войны с Россией", – отмечает Фесенко.

Он напомнил, что, по мнению Байдена, такое уничтожение ракет и дронов будет "вмешательством в войну" между РФ и Украиной.

По мнению Фесенко, ракеты и дроны РФ можно сбивать хотя бы над территорией Польши и Румынии, ведь иногда они туда залетают. Это также оказывало бы давление на агрессора.

Ранее в Офисе президента отчитались, что в новом соглашении между Украиной и Польшей, заключенном 8 июля этого года во время визита президента Зеленского в Варшаву, предусмотрена возможность перехвата российских ракет и дронов польскими силами в небе над Украиной.

Однако незадолго после этого министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша все же не будет сбивать ракеты РФ над Украиной без решения НАТО.

Напомним, что во время обстрела в марте 2024 года российская ракета снова залетела в воздушное пространство Польши. Однако в Варшаве цинично заявили, что решили не сбивать ракету, потому что она все равно должна возвращаться в Украину.

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