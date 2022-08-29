Позволят ли россиянам путешествовать по Европе: кто, где и когда будет решать лишение РФ упрощенного визового режима

Известно, какие страны будут против запрета на въезд для туристов из страны-агрессорки.

В Прагу уже съезжаются министры иностранных дел ЕС, чтобы 30 августа на саммите решить вопрос разрешения россиянам и дальше путешествовать по Европе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Скорее всего, против полного запрета на въезд для туристов из страны-агрессорки будут выступать Германия, Франция и Венгрия. Не дожидаясь официального решения Евросоюза, несколько стран уже ограничили выдачу виз для граждан страны-агрессорки, в частности, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, частично Нидерланды.

Добавим, что Финляндия пока в десять раз уменьшила количество разрешений, которые выдает россиянам для въезда.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что литовские чиновники предложат на региональном уровне запретить российским туристам въезд на свою территорию.

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