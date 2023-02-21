"Позвоню Путину и Зеленскому": Трамп "знает, как завершить войну в Украине за сутки" (видео)

Дональд Трамп заявил, что в случае его победы на выборах президента США, Киев и Москва подпишут мирный договор.

45-й президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну России против Украины можно закончить за сутки, сделав два телефонных звонка – Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Об этом экс-президент США сказал в понедельник, 20 февраля, во время выступления перед поклонниками во Флориде.

По словам Трампа, в случае его победы на выборах президента в США, он сразу же позвонит президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, я позвоню Путину и Зеленскому. Я скажу им, что нужно встретиться и гарантирую, что я смогу решить этот вопрос", — заявил Трамп.

При этом он заверил, что подписать мирный договор удастся через 24 часа.

Выборы президента Соединенных Штатов Америки пройдут осенью в 2024 году. Дональд Трамп планирует участвовать.

Напомним, в конце 2022 года Дональд Трамп призвал упразднить действие Конституции США и признать его президентом.

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