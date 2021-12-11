"Практически сразу произошла остановка дыхания": в стоматологической клинике умер 6-летний мальчик

Медики решили ввести мальчика в общий наркоз при лечении зубов.

В России, в Санкт-Петербурге, в частной стоматологической клинике скончался 6-летний мальчик. СК России возбудил уголовное дело.

Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщается на сайте регионального СК.

Медики решили ввести мальчика в общий наркоз во время лечения зубов. Это было сделано с согласия родителей. Перед этим ребенка обследовали и никаких отклонений в развитии не нашли и решили дать ему общий наркоз, сообщило РЕН ТВ.

"У него практически сразу произошла остановка дыхания. Медики не смогли помочь ребенку, мальчик скончался на месте", — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по статье УК России предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

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