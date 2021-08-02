Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19" в московском метро

Пранкер получил более двух лет колонии за "приступ COVID-19" в московском метро

Другие соучастники получили условные сроки.

Пресненский суд Москвы приговорил пранкера Кароматулло Джаборова к 2 годам и 4 месяцам колонии за "приступ коронавируса" в московском метро.

Об этом в понедельник, 2 августа, сообщает Telegram-канал Mash.

Так, в феврале 2020 года блогер упал в вагоне поезда и начал биться в конвульсиях, изображая нечто подобное на приступ эпилепсии. В то же время его друзья кричали об "опасном коронавирусе".

В прокуратуре тоже посмотрели пранк и расценили ролик как хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Обвинение просило 4 года колонии для самого Кароматулло, и по 3 — для каждого из его подельников.

В конце концов двое соучастников Станислав Мелихов и Артур Исаченко получили по два года условно.

Напомним:

Ранее российского блогера Стаса Решетникова, известного как Reeflay, который вел стрим с телом умершей девушки, задержали по подозрению в умышленном нанесении тяжких травм, повлекших летальный случай. Экспертиза показала, что Валентина перед смертью была сильно избита. Оказалось также, что Стас Решетников неоднократно проявлял жестокость и к "любимой", и в отношении других, незнакомых людей.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку