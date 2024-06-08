Пранкер выдал себя за экс-президента Порошенко во время разговора с главой МИД Британии – СМИ

Глава иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой пранкеров. Так, министр провел видеозвонок и переписку с человеком, который выдавал себя за бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как пишет BBC, об этом сообщили в пресс-службе британского МИД.

Отмечается, что короткий звонок состоялся недавно. В то же время, у Кэмерона во время разговора возникли подозрения после того, как абонент попросил у него контактную информацию.

В МИД Британии не уточнили, кто стоит за этой имитацией или откуда у них контактные данные Кэмерона.

"Манипуляции в информационной среде становятся все более распространенными. Сожалея о своей ошибке, министр иностранных дел считает важным обратить внимание на такое поведение и усилить усилия по противодействию использованию дезинформации", - заявили в пресс-центре МИД Британии.

ВВС отмечает, что это не первый случай, когда Кэмерон становится жертвой телефонного мошенника. Так, в 2015 году британское правительство было вынуждено пересмотреть процедуры безопасности после того, как Кэмерону, когда он был премьер-министром, позвонил по телефону неизвестный.

Тогда абонент представился Робертом Ганниганом, который в то время был директором GCHQ — спецслужбы Великобритании, ответственной за ведение радиоэлектронной разведки и обеспечение защиты информации правительства и армии.

Отмечается, что Кэмерон прекратил разговор, когда стало ясно, что это был розыгрыш и никакой конфиденциальной информации он не разгласил.

Напомним, российские пранкеры вышли на бойцов Международного легиона якобы от имени Петра Порошенко, чтобы "завербовать их в частную армию" ради "революции в Украине".

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