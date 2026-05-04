Права без "возрастных ограничений", но с нюансом: принято решение, касающееся всех водителей

Водительское удостоверение / © ТСН.ua

Реклама

Европейский Союз отказался от идеи введения обязательных медицинских тестов для всех пожилых водителей. Да, раз в 15 лет все водители должны будут подтверждать право на управление транспортом.

Об этом пишет motoryzacja.

Что известно об изменениях

Странам-членам предоставлено право самостоятельно определять механизм продления водительских удостоверений — это может быть медосмотр, самооценка состояния здоровья или простая право на пригодность к управлению авто. Также не поддержано предложение сократить срок действия водительских прав до пяти лет для лиц старше 70 лет.

Реклама

Отдельно предусмотрена реформа для старых бессрочных удостоверений: их первый обмен будет формальностью без обязательного прохождения медицинской комиссии, однако сама процедура останется платной. Например, в Польше ее стоимость составит около 100 злотых (около 1214 грн). Параллельно ЕС планирует ввести единое цифровое водительское удостоверение, ужесточить требования к молодым водителям в первые годы управления и позволить врачам сообщать властям о пациентах, чье состояние может представлять риск безопасности дорожного движения.

Фактически в ЕС переходят в систему периодического обновления прав без жесткой привязки к возрасту: пожилые водители не потеряют удостоверение автоматически, однако каждые 15 лет все водители должны будут подтверждать право на управление транспортом в той или иной форме.

Ранее сообщалось, что Латвия стала еще одной страной ЕС, официально признающей украинские водительские удостоверения. В МВД отмечают, что это уже шестая подобная договоренность Украины с другими государствами, ранее такие соглашения были заключены с Испанией, Италией, Литвой, Турцией и ОАЭ. Теперь украинцы в Латвии смогут обменять удостоверения без экзаменов, что существенно упрощает процедуру легализации водительских документов.

Новости партнеров