Права женщин, помилование и безопасность: о чем говорил "Талибан" на своей первой пресс-конференции

Талибы уверяют свою страну и мир, что не будут мстить и всех помилуют.

Представители "Талибана" провели в Кабуле первую с момента захвата власти в стране пресс-конференцию.

Об этом сообщает Al Jazeera и The Guardian.

Официальный представитель "Талибана" Забихулла Моджахед начал мероприятие с мусульманской молитвы и поздравил афганцев с "окончанием оккупации США".

Права женщин

Пресс-секретарь группировки заявил, что права женщин будут уважать согласно исламского законодательства — шариата.

"Мы обязуемся соблюдать права женщин в соответствии с законами шариата, и они будут работать бок о бок с нами. Мы хотим заверить международное сообщество, что не будет никакой дискриминации", — сказал он.

По его словам, женщины смогут получать образование, в том числе в университетах. Они будут иметь право на работу. Ношение паранджи не будет обязательным, достаточно только платков.

Беженцы и помилование

Талибы уверяют, что никому не будут мстить и враждовать.

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"Я хотел бы успокоить всех соотечественников, которые были переводчиками, военными — все они были помилованы. Молодежь, которая имеет таланты, которая выросла здесь — мы не хотим, чтобы они ушли.

Мы хотели бы заверить, что никто не собирается стучать в их двери, чтобы допросить, на кого они работают. Я хотел бы заверить вас, что они будут в безопасности. Тысячи солдат, боровшихся с нами в течение 20 лет, после окончания оккупации, были помилованы. Те, кто ждет в аэропорту, когда они вернутся домой, они будут в безопасности", — сказал Моджахед.

По его словам, любые солдаты талибов, которые проводили репрессии, являются "обидчиками", и их будут "преследовать".

Свобода слова

Частные СМИ могут оставаться свободными и независимыми.

"Мы уважаем средства массовой информации в наших культурных рамках. Но ислам играет огромную роль в нашей стране, поэтому исламские ценности должны быть важны", — пояснил представитель "Талибана".

По его словам, СМИ могут критиковать работу талибов, но "не работать против них".

Политическое будущее Афганистана

В Афганистане сформируют инклюзивное исламское правительство.

На вопрос репортера, талибы откажутся от поддержки террористической группы "Аль-Каида", Моджахед ответил уклончиво, заявив, что "Талибан" не позволит иностранным бойцам использовать Афганистан "против кого-то".

"Я хотел бы заверить международное сообщество, что никому не причинен вред. Мы не хотим иметь никаких проблем с международным сообществом. Афганистан больше не является полем конфликта", — сказал он.

По его словам, "Талибан" планировал остановиться "у ворот Кабула", чтобы процесс перехода власти мог пройти мирно и спокойно", но был вынужден войти в город для обеспечения безопасности жителей и предотвращения хаоса.

Представитель группировки пригласил страны вернуть своих дипломатов в посольства в Кабуле.

"Безопасность посольств чрезвычайно важна для нас. Территории, где есть посольства, будут иметь полную безопасность", — заверил он.

Напомним

Заметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

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