Правда глаза колет: Россия закрывает офисы международных правозащитных организаций

В российском министерстве не уточнили, что именно послужило причиной такого решения.

В пятницу, 8 апреля, Министерство юстиции РФ объявило об отмене регистрации 15 представительств международных организаций, в числе которых правозащитные Amnesty International и Human Rights Watch.

В сообщении ведомства причиной такого решения названы нарушения действующего законодательства Российской Федерации.

В российском министерстве не уточнили подробности "нарушений".

Известно, что независимая правозащитная группа Human Rights Watch заявила о документировании ряда заявлений о военных преступлениях российских оккупантов, которые "включают случай повторного изнасилования; два дела о расстреле и другие случаи противоправного насилия и угроз против гражданского населения в период с 27 февраля по 14 марта 2022 года".

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В Amnesty International заявили, что Москва фактически прекращает деятельность правозащитной организации.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар заявила, что возглавляемая ею организация стала последней в длинном списке организаций, которые были наказаны за защиту прав человека и призывы к правде.

"Власть глубоко ошибается, если считает, что, закрыв наш офис в Москве, они прекратят нашу работу по документированию и разоблачению нарушений прав человека. Мы удвоим наши усилия, чтобы разоблачить вопиющие нарушения прав человека Россией как внутри страны, так и за рубежом", – заявила по этому поводу Калламар.

Напомним, оккупанты признали провал на информационном фронте и усиливают цензуру в армии. Так, командование врага жалуется на усиление информационного влияния на российских военных со стороны ВСУ и украинских спецслужб, из-за чего они выражают недовольство войной против Украины.

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