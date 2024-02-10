"Правда такая же лысая, как сам Путин": Джонсон ответил на обвинение хозяина Кремля

Бывший британский премьер назвал "бессмысленным" предположение президента РФ о том, что якобы именно он "убедил украинцев воевать".

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил на обвинения президента Российской Федерации Владимира Путина в том, что он якобы сорвал российско-украинские договоренности в Стамбуле в марте 2022 года. Такое заявление хозяин Кремля сделал в недавнем интервью американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

Этому разговору бывший глава британского правительства посвятил свою колонку для Daily Mail.

Оценивая низкий профессиональный уровень Карлсона как журналиста, Джонсон, в частности, отметил, что тот "не отрицал бессмысленное предположение о том, что весной 2022 года правительство Великобритании убедило украинцев воевать, а не сдаться на милость Путина".

"Как подтвердит каждый член украинского правительства, начиная от Зеленского, никто не мог остановить тех львиносердных украинцев в борьбе за свою страну – и ничто не остановит", – подчеркнул Джонсон.

Карлсон стал "канализационной трубой"

Бывший премьер отметил, что Такер Карлсон не задавал Путину сложных вопросов, сравнив его роль в интервью с канализационной трубой, по которой хозяин Кремля распылял свое послание на Америку.

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"Он не спросил Путина, почему даже сейчас он использует жесточайшие средства современной войны, чтобы калечить и убивать невинных украинских мирных жителей. Он не обвинял его в пытках, изнасилованиях, подрывах детских садов – все это ему было совершенно ненужным. Он даже ни разу не пытался перекрыть поток лжи от Путина", – отметил Джонсон.

Чем Путин подобен Гитлеру

Британский экс-премьер также сравнил Такера Карлсона с американским журналистом немецкого происхождения фон Вигандом, который во время Второй мировой войны в оккупированной Франции сделал положительное интервью с Гитлером, в котором фюрер нацистов изложил "свою непрерывную историческую мудрость".

“Речь идет о Европе, а не об Америке, сказал Гитлер. Американцам нечего бояться нацистской Германии и нет причин вмешиваться. По его словам, он не особо хотел покорять Париж; он даже не желал вести войну на европейском континенте. Он хотел отстоять древние права немецкоязычных народов. Это звучит знакомо?" – привел показательную аналогию Борис Джонсон.

Экс-премьер Британии заявил, что на самом деле "правда такая же лысая, как сам Путин". По его словам, российский президент "решил вторгнуться в суверенную и независимую европейскую страну — без всякого оправдания, кроме своего высокомерного желания сокрушить эту страну и восстановить Советский Союз".

“Как и Гитлер, он, конечно, лжет о своих будущих намерениях. Ведь он откровенно соврал о своем намерении вторгнуться в Украину. Он сказал миру, он сказал мне лично, что он не собирается вторгаться в Украину только за несколько недель до того, как отдал приказ о введении танков”, — напомнил он.

По словам Джонсона, Путин больше надеялся продемонстрировать своим интервью, что он обязательно победит.

“Он не более непобедим, чем Адольф Гитлер; на самом деле он обязательно проиграет”, — подытожил бывший британский премьер.

Напомним, в двухчасовом интервью бывшему ведущему американского телеканала Fox News Такеру Карлсону Владимир Путин очень часто упоминал о Германии. Кроме оправдания внешней политики Гитлера, о котором диктатор упомянул 16 раз, он рассуждал и о современности.

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