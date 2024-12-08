Правил около 30 лет: в Дамаске свергли статую отца Асада (фото)

В Сирии свергли статую Хафеза Асада – отца Башара Асада. Он правил около 30 лет.

Об этом сообщает Associated Press.

У Сирії повалили статую батька Асада (5 фото)

На обнародованных фото и видео видны свергнутые статуи покойного президента Сирии Хафеза Асада в Дамаске и других городах Сирии. Возглавляемые исламистами повстанцы объявили, что они захватили Дамаск в молниеносном наступлении 8 декабря, заставив президента Башара Асада бежать и прекратить пять десятилетий правления партии "Баас" в Сирии.

В Дамаске повалили статую Хафеза Асада - отца Башара Асада

Также в соцсетях появляются видео свержения других памятников Асаду в сирийских городах.

Напомним, вооруженная оппозиция Сирии заявляет, что ее бойцы захватили столицу Дамаск. Президент Башар Асад скрылся из страны. На улицах Сирии настоящий праздник.

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