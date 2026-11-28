Украинские беженцы / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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Часть украинских беженцев в Чехии рискует остаться без социальных выплат и статуса временной защиты. Официальная Прага готовит законодательные изменения, которые установят новые правила украинцев в стране.

Новый законопроект предусматривает, что трудоспособные украинцы, претендующие на гуманитарную помощь, должны соответствовать хотя бы одному из трех критериев:

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официально работать;

заниматься предпринимательской деятельностью;

быть зарегистрированными в чешской службе занятости.

Также для получения выплат хотят потребовать пребывания в Чехии не менее 16 дней в месяц.

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Согласно законопроекту также будут расширены основания для прекращения временной защиты. Украинцы могут потерять статус, если будут находиться за пределами Шенгенской зоны более 30 дней. Еще одним основанием станет наказание в виде выдворения.

Однако даже после потери статуса из-за длительного отсутствия по возвращении в Чехию человек сможет снова обратиться за защитой, если будет отвечать требованиям.

В Чехии могут вдвое сократить выплаты украинцам

Ранее спикер Палаты депутатов Чехии Томио Окамура заявил, что власти его страны готовят изменения для украинцев со статусом временной защиты, которые затронут как денежную поддержку, так и правила пребывания в стране. В частности, правительство планирует сократить государственную помощь украинцам минимум вдвое.

Тогда же депутат Радек Котен сообщил, что у неработающих украинцев могут остаться без гуманитарных выплат. Также за поездку за пределы Шенгена сроком более 30 дней человек рискует потерять статус временной защиты.

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Напомним, в Польше переписали правила оформления документов для украинцев. Теперь перед приемом в отделениях ГП «Документ» украинским беженцам нужно будет предварительно записаться в электронную очередь.

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