Правила меняются: Евросоюз будет отказывать в убежище некоторым украинцам

Эстония поддержала продолжение защиты для украинцев до 2028 года, но с жесткими ограничениями / © ТСН

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Эстонское правительство официально поддержало проект решения Совета Европейского Союза о продлении статуса временной защиты для украинских беженцев до начала марта 2028 года. В то же время, новые европейские правила предусматривают отказ в предоставлении убежища тем гражданам, которые не имеют законного права на выезд с территории Украины из-за воинской обязанности.

Об этом пишет ERR.

Новые ограничения для мужчин

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро пояснил, что страна будет продолжать поддерживать людей, которые не могут вернуться домой из-за российской оккупации и постоянных атак на гражданскую инфраструктуру. Согласно предложению Европейской комиссии, действие программы временной защиты в странах ЕС будет пролонгировано до 4 марта 2028 года.

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Однако документ содержит критически важное изменение, касающееся исключительно будущих заявителей. Согласно обновленным правилам, временная защита больше не будет предоставляться украинским гражданам, не имеющим законного разрешения на пересечение границы из-за призывного возраста и военной службы. В то же время эта норма никоим образом не повлияет на тех украинцев, которые уже находятся в Евросоюзе — их защита и дальше будет действовать на предварительных условиях.

Подготовка к завершению программы

Статус временной защиты будет гарантировать переселенцам право на проживание, официальное трудоустройство, обучение и беспрепятственный доступ к необходимым медицинским и социальным услугам. Эстонский министр отметил важность сохранения единого подхода к беженцам во всем ЕС, но призвал страны-члены постепенно готовиться к скоординированному завершению этой программы.

«Серьезнее об этом можно будет говорить тогда, когда война в Украине закончится. К сожалению, как мы все знаем, сейчас невозможно предсказать, когда это может произойти», — подытожил Игорь Таро.

Европейским правительствам необходимо разработать правовые механизмы, которые позволят переселенцам при необходимости перейти на другие легальные основания для пребывания в ЕС или безопасно вернуться в Украину. В настоящее время временной защитой на территории Евросоюза пользуются почти четыре с половиной миллиона украинцев.

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