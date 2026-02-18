- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 2 мин
Правила меняются: украинские беженцы могут лишиться права на жительство в ЕС
Годы пребывания украинских беженцев в Евросоюзе под статусом временной защиты будут автоматически учитываться для получения общеевропейского разрешения на долгосрочное проживание.
Специальная посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон заявила, что попытка создать единый механизм регулирования статуса беженцев для всех стран провалилась, поэтому теперь государствам-членам придется переходить на национальные разрешения и изменять собственное законодательство.
Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.
Почему возникла проблема
Как правило, в странах ЕС право на постоянное проживание можно получить после пяти лет легального пребывания. Однако для украинцев с временной защитой этот путь не является автоматическим. Йоганссон объяснила, что пыталась внести правки в общеевропейское законодательство, когда была еврокомиссаршей, но переговоры зашли в тупик.
«У нас старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой», — пояснила спецпосланница.
Каждая страна решает сама
Поскольку общего решения нет, страны ЕС начали действовать самостоятельно. К примеру, Польша уже объявила о комплексном решении, которое позволит перевести 900 тысяч украинцев на польские виды на жительство. Германия рассматривает возможность снижения требований к зарплате для тех, кто уже интегрировался и работает.
«Для человека, который уже прожил четыре или пять лет под временной защитой, по моему мнению, нужно откорректировать порог заработной платы», — отметила Йоганссон.
В то же время чиновник выразила опасение, что некоторые государства слишком медленно адаптируют свои законы, что может создать проблемы для украинцев в будущем. На ноябрь 2025 года в ЕС под временной защитой находились 4,33 миллиона граждан Украины.
Напомним, в Чехии могут изменить закон в отношении украинских беженцев . Речь идет о том, что действующие нормы и предоставленные привилегии якобы угрожают безопасности страны и нуждаются в «существенном пересмотре».