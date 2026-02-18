ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Мир
247
2 мин

Правила меняются: украинские беженцы могут лишиться права на жительство в ЕС

Годы пребывания украинских беженцев в Евросоюзе под статусом временной защиты будут автоматически учитываться для получения общеевропейского разрешения на долгосрочное проживание.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Игнатова Ирина Игнатова
Украинские беженцы в Европе

Годы временной защиты в ЕС не засчитываются в срок для получения вида на жительство / © ТСН.ua

Специальная посланница ЕС по украинцам Илва Йоганссон заявила, что попытка создать единый механизм регулирования статуса беженцев для всех стран провалилась, поэтому теперь государствам-членам придется переходить на национальные разрешения и изменять собственное законодательство.

Об этом она рассказала в интервью Радио Свобода.

Почему возникла проблема

Как правило, в странах ЕС право на постоянное проживание можно получить после пяти лет легального пребывания. Однако для украинцев с временной защитой этот путь не является автоматическим. Йоганссон объяснила, что пыталась внести правки в общеевропейское законодательство, когда была еврокомиссаршей, но переговоры зашли в тупик.

«У нас старый режим долгосрочного вида на жительство, и он не позволяет засчитывать годы под временной защитой», — пояснила спецпосланница.

Каждая страна решает сама

Поскольку общего решения нет, страны ЕС начали действовать самостоятельно. К примеру, Польша уже объявила о комплексном решении, которое позволит перевести 900 тысяч украинцев на польские виды на жительство. Германия рассматривает возможность снижения требований к зарплате для тех, кто уже интегрировался и работает.

«Для человека, который уже прожил четыре или пять лет под временной защитой, по моему мнению, нужно откорректировать порог заработной платы», — отметила Йоганссон.

В то же время чиновник выразила опасение, что некоторые государства слишком медленно адаптируют свои законы, что может создать проблемы для украинцев в будущем. На ноябрь 2025 года в ЕС под временной защитой находились 4,33 миллиона граждан Украины.

Напомним, в Чехии могут изменить закон в отношении украинских беженцев . Речь идет о том, что действующие нормы и предоставленные привилегии якобы угрожают безопасности страны и нуждаются в «существенном пересмотре».

