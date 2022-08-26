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Правильная денацификация: президенты Азербайджана и Казахстана во время встречи отказались общаться на русском

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Правильная денацификация: президенты Азербайджана и Казахстана во время встречи отказались общаться на русском

ФОТО: сайт президента Азербайджана

На днях состоялась официальная встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с президентом Республики Казахстан Касим-Жомартом Токаевым.

Примечательно, что во время двухсторонней встречи каждый из лидеров общался на своем языке, а не на русском.

Об этом свидетельствуют видео по переговорам, распространенные в Сети.

Как видно на видеокадрах, когда началась официальная часть переговоров, президенты Азербайджана и Казахстана отказались разговаривать на русском языке, распространенном в употреблении в их странах, и перейдя на родной. Алиев говорил на азербайджанском, Токаев — казахском.

Напомним, Путин во время встречи с президентом Казахстана снова не смог произнести его имя. Президент соседней страны в устах Путина стал Касимжан Кемелевичем. Впоследствии президент Казахстана без ошибок назвал российского коллегу "уважаемым Владимиром Владимировичем" и сказал, что рад видеть его в полном здравии.

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